Galliani: “Braida arrivò al Milan grazie a me. Lo considero un fratello”

MILAN NEWS – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ed oggi al Monza, ha parlato dei tanti incroci passati con l’Udinese in un’intervista a ‘Il Messaggero veneto’. Il dirigente ha parlato anche del suo rapporto con Ariedo Braida che arrivò in rossonero dal club friulano: “Ariedo lo conosco dal novembre 1975, quando lo scambiammo nel mercato di novembre con Vanni Peressin, che andò al Palermo e lui venne al Monza. Un mese dopo venimmo a vincere ad Udine per 1-0, si giocava ancora al ‘Moretti’. A fine stagione fummo promossi in Serie B. Ariedo, terminata la carriera al Sant’Angelo Lodigiano, venne a fare il direttore sportivo al Monza; nel 1984 lavorò all’Udinese. Poi quando Berlusconi prese il Milan mi raggiunse in rossonero. Il Presidente voleva Italo Allodi come D.S. e mi ripeteva sempre: ‘Ariedo chi? Ma Ariedo chi?’. Alla fine la spuntai io. Braida ha fatto un lavoro straordinario, ha portato tanti campioni al Milan. Lo considero come un fratello”. Intanto, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto sulla possibile cessione del Milan>>>

