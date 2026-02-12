Pianeta Milan
Filippo Galli, ex difensore rossonero che era in campo in quel Pisa-Milan 1-3 del 1987, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Arrigo Sacchi
Filippo Galli, ex difensore del Milan, era in campo nel 13 settembre 1987, quando il nuovo Milan di Arrigo Sacchi sfidò il Pisa vincendo 31. L'ex rossonero, intervistato dai microfoni di'Tuttosport', ha voluto spendere alcune parole sul suo ex allenatore, svelando cosa richiede ai suoi difensori. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni.

Su cosa chiedeva in particolare ai difensori: «Di tenere la squadra corta, con la linea molto mobile. Quando l'avversario poteva calciare la palla verso la difesa, dovevi “scappare”, guadagnare tempo verso la tua porta. Quando invece la palla era coperta, dovevamo accorciare in avanti in questo famoso elastico difensivo. Gli allenamenti si basavano su questo, noi giocavamo in sincronia, eravamo un corpo unico».

Su quanto è stato importante Sacchi per la crescita della difesa formata da lui, Mauro Tassotti, Franco Baresi e Paolo Maldini, con l'aggiunta di Alessandro Costacurta più avanti: «Ma non solo per quello. Sacchi è stato fondamentale per tutto quel ciclo vincente del Milan. Il suo merito è stato di averci fatto entrare nella storia non per quanto abbiamo vinto, ma per come abbiamo vinto, questo voglio sottolineare».

 

