Su quanto è stato importante Sacchi per la crescita della difesa formata da lui, Mauro Tassotti, Franco Baresi e Paolo Maldini, con l'aggiunta di Alessandro Costacurta più avanti: «Ma non solo per quello. Sacchi è stato fondamentale per tutto quel ciclo vincente del Milan. Il suo merito è stato di averci fatto entrare nella storia non per quanto abbiamo vinto, ma per come abbiamo vinto, questo voglio sottolineare».