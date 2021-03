Galli: “Milan, squadra molto valida con un allenatore bravissimo”

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, apprezza molto il 'senso del gruppo' che c'è all'interno del Milan di Stefano Pioli

Giovanni Galli, ex portiere di Serie A, titolare del Milan di Arrigo Sacchi per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, ha parlato, in un'intervista esclusiva (LEGGILA QUI) a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, del momento della squadra rossonera. Queste le sue dichiarazioni sullo spirito di gruppo sempre dimostrato, in questa stagione, dal Diavolo. Anche quando, magari, non sono arrivate le vittorie.