Galli: “Uscire dalla Champions è una sconfitta per il Milan”

Intervistato a Tmw Radio, Filippo Galli ha parlato del Milan dopo la vittoria su Newcastle e l'eliminazione dalla Champions League: "Uscire dalla Champions è una sconfitta, per quello che significa per il club per il prestigio e le finanze. Ma direi per come si era messa, e per come si è reagito ieri, il Milan va valutato positivamente. Bene i rientri di Jovic, Chukwueze, Okafor. Ci dispiace, ma l'EL è un trofeo che al Milan manca. Pensiamo a questo ora, vediamo il bicchiere mezzo pieno".