Galderisi: “Con Ibrahimovic vedo un Milan più spavaldo”

NEWS MILAN – L’ex attaccante del Milan, Giuseppe Galderisi, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo apporto alla squadra rossonera. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Radio 24: “Ibra ha portato una spavalderia e una concretezza tangibili nel modo di preparare la partita, nel sentirsi più forti, ma il lavoro di Pioli è importante. A molti il tecnico non piace per la sua pacatezza”.

In generale sulla Coppa Italia: “Non mi piace la formula della Coppa Italia. Comincia a diventare interessante nelle semifinali e le grandi sono favorite, giocando sempre in casa e meno paritte. Ci deve essere più equilibrio. Mi piacerebbe una partita secca in casa della squadra più debole”.

Non solo Ibra, anche un commento sulla Juventus di Maurizio Sarri: “Sarri è in discussione perché la Juve non riesce a esprimersi nonostante i campioni che ha in gruppo. La Juve però è in corsa su tutto, non facciamo i funerali prima di avere il morto”.

Spazio anche per un commento su Inter-Napoli di ieri sera, ‘andata della semifinale di Coppa Italia. Ecco quanto riferito da Galderisi: “Ieri il Napoli ha fatto una prestazione di un attenzione pazzesca a livello difensivo, Mertens si abbassava su Brozovic e lasciava giocare i difensori. Gattuso ora deve fare tutto questo 20/30 metri più avanti. Era dura per l’Inter trovare spazio, doveva essere più brava sugli esterni ma tra le linee era difficile. Il Napoli l’ha preparata per non fare giocare i giocatori importanti nelle zone importanti. I nerazzurri non hanno fatto un passo falso, è stata una partita complicata e devono migliorare nella velocità di possesso: essere primi significa che le altre squadre ti aspettano”.

Nel frattempo vi riportiamo alcune novità in merito al VAR. Nota ufficiale della FIGC per la FIFA:

