Frosinone, Di Francesco: “Inter e Milan partite forte. Mi piace Reijnders”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato della lotta Scudetto tra Inter, Milan e non solo. Con lode per Tijjani Reijnders

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola nella quale ha parlato anche della corsa Scudetto in Serie A. Ecco le sue parole: "Inter e Milan sono partite forte, il Napoli è campione. Ma occhio alla Juventus. Mi sono piaciuti Marcus Thuram per come gioca con il compagno e il milanista Tijjani Reijnders".