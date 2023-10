Frey: “Milan? Un portiere come Maignan porta sempre punti pesanti”

Intervistato da Tuttosport, Sebastian Frey ha parlato del Milan ed in particolar modo del portiere rossonero, Mike Maignan

