Frey: “Maldini è la storia del Milan. Nesta, i suoi tackle come opere d’arte”

Sebastian Frey, ex portiere di Serie A, ha stilato la sua personale top 11, inserendo anche alcuni ex calciatori del Milan

Sebastian Frey, ex portiere di Serie A, intervistato da 'Sportweek', settimanale in edicola con 'La Gazzetta dello Sport', ha stilato la sua personale top 11, inserendo anche alcuni ex calciatori del Milan. Ecco, dunque, i commenti agli ex rossoneri scelti.