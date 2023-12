Primavera 1 – Milan-Genoa 2-1: tornano alla vittoria i ragazzi di Abate

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha superato per 2-1 il Genoa Under 19 al 'PUMA - House of Football/Vismara' in occasione della 13^ giornata di Primavera 1. Con questi tre punti i rossoneri si rilanciano in classifica dopo le due sconfitte contro Cagliari e Lazio e vanno a una sola lunghezza dall'Inter capolista.