Frattesi: “Caso scommesse? Non si parla mai prima che si accertino i fatti”

Le parole di Davide Frattesi sul caso scommesse

"C’è tanto dispiacere, siamo vicini ai ragazzi. Non è stato facile per noi, soprattutto nelle prime 24 ore. Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, prima bisogna accertare le cose. Non si parla mai prima, me lo hanno insegnato da bambino". Milan, il budget per il mercato di gennaio e gli obiettivi >>>