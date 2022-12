Francia, Compagnoni su Theo: “Mondiali con più luci che ombre”

E pensare che, come il suo compagno al Milan Olivier Giroud, neanche Theo Hernandez doveva giocare da titolare i Mondiali di Qatar 2022. Poi però il grave infortunio del fratello Lucas lo costringe a fare il suo ingresso contro l'Australia e il terzino rossonero si mette subito in mostra non perdendo più il posto e segnando addirittura il gol vittoria contro il Marocco.