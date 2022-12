Calciomercato Milan- Possibile derby con l’Inter per un attaccante

Milan e Inter, potrebbero sfidarsi per un attaccante in scadenza di contratto nel 2023. Una possibilità nel prossimo calciomercato

Il Milan , tra pochi giorni, tornerà in campo per la ripresa della Serie A. La squadra di Stefano Pioli scenderà in campo contro la Salernitana , e probabilmente, avrà un problema in attacco. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero cercare un bomber nel calciomercato .

Calciomercato Milan, sfida all'Inter per una punta

Secondo quanto riportato da interlive.it, infatti, sia Milan che Inter potrebbero andare alla ricerca di Luis Muriel. Il procuratore del colombiano, Alessandro Lucci, starebbe spingendo l'attaccante a scegliere la prossima squadra per il prossimo anno. In gioco ci sarebbero Inter, Fenerbahçe, Galatasaray, Juve e Milan. Muriel, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 con l'Atalanta. Ci sarebbe però, un ostacolo: una clausola che l'Atalanta potrebbe esercitare e allungare il contratto di Muriel di un altro anno. A quel punto, potrebbero servire 15 milioni di euro per prendere il colombiano dall'Atalanta. Il colombiano potrebbe essere un'ottima opportunità a zero per il Milan la prossima estate.