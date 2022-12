“Rinnovo Leao, il Milan sa che …”: il parere dell’esperto di mercato

Rafael Leao, attaccante del Milan, è in trattativa con il club rossonero per il rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, come noto è in trattativa per il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. L'attuale accordo, da 1,5 milioni di euro netti a stagione, scadrà, infatti, il 30 giugno 2024.

Rinnovo Leao, Milan fiducioso: la situazione — Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, sono pronti a sottoporre a Leao ed al suo entourage una proposta per un nuovo accordo di cinque annicon stipendio, praticamente, quadruplicato. Basterà per convincere l'attaccante portoghese, autore di 2 gol di pregevole fattura agli ultimi Mondiali in Qatar, a mettere la tanto sospirata firma sul rinnovo con il Milan?

Di Leao ha parlato, nel corso del suo ultimo intervento a 'Sky Sport', anche Luca Marchetti. Il giornalista esperto di calciomercato ha voluto fare il punto della situazione sulla possibilità che Leao firmi un nuovo accordo con il Diavolo. "Non viene mai messa in dubbio la volontà del Milan di fare il massimo possibile per trattenere il giocatore", l'esordio di Marchetti sul tema.

Il parere di Marchetti sulla questione: lui è più scettico — "Con il CoVid e la concorrenza è cambiata la filosofia con cui i giocatori approcciano ai rinnovi. Il nodo di Leao non è soltanto economico, ma c'è anche quello della multa per lo Sporting - ha evidenziato il collega di 'Sky Sport' -. Leao ha fatto un bel Mondiale e ha fatto vedere le sue qualità essendo decisivo quando è stato utilizzato".

"Il Milan sa benissimo quali sono le sue necessità, questo non significa però che la concorrenza non sia spietata", ha concluso Marchetti, palesando, dunque, una certa incertezza sulla fumata bianca per questa trattativa. Mercato Milan, che duello per il gioiello dei Mondiali! Le ultime news >>>