Calciomercato Milan – Bel duello per il gioiello dei Mondiali in Qatar

Calciomercato di gennaio alle porte e Milan pronto a sfruttare ogni occasione. Una l'ha fornita la rassegna iridata appena conclusa. Le news

Daniele Triolo

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e il Milan, come noto, è attento a tutte le situazioni che il panorama italiano ed internazionale può offrire. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara non vorrebbero fare operazioni in entrata in questa sessione invernale di trattative, ma è possibile che si muovano ora per bloccare qualche giocatore in vista dell'estate.

Calciomercato Milan, fari puntati su Ounahi — In particolare, il Milan sembra aver bisogno di un innesto a metà campo, laddove sembrano mancare, al momento, ricambi validi ed all'altezza di Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Un giocatore che sappia difendere, impostare, fare filtro davanti la retroguardia ma allo stesso tempo in possesso di discreta tecnica per accompagnare l'azione offensiva del Diavolo.

Quello che, di fatto, faceva Franck Kessié nell'annata dello Scudetto. 'Rumors' di calciomercato danno il Milan sulle tracce di Azzedine Ounahi, classe 2000, nato a Casablanca e in forza ai francesi dell'Angers, compagine della Ligue 1. Si è messo in luce, definitivamente, ai Mondiali in Qatar con il Marocco. Al punto tale da attirare l'attenzione di tantissimi club.

Il giocatore marocchino piace un po' ovunque in Europa — Ounahi, infatti, piace, oltre che al Milan, anche a Siviglia e Barcellona nella Liga spagnola, nonché a Inter e Juventus in Serie A e PSG e Olympique Lione nel mercato francese. Insomma, un bel duello per la rivelazione dei Leoni dell'Atlante di Walid Regragui. Cosa potrebbe fare la differenza? La volontà dell'agente del giocatore, che vorrebbe concludere un affare ora ma con il ragazzo in prestito all'Angers fino a giugno.

Maldini e Massara ragionano sul da farsi, ben consapevoli, però, che, nonostante Ounahi abbia uno stipendio ampiamente nei parametri rossoneri, il costo del suo cartellino, con il passare dei mesi, è destinato ad aumentare.