Milan, Calabria “consola” Theo Hernandez e Giroud sui social

I Mondiali 2022 in Qatar fanno ormai parte della storia. L' Argentina , guidata da Leo Messi , ha vinto laureandosi Campione del Mondo per la terza volta. La Francia esce sconfitta: una grande delusione per i due calciatori del Milan, Olivier Giroud e Theo Hernandez .

"Orgoglioso di voi e di quello che avete fatto. Vi voglio bene". Questo il messaggio lasciato dal capitano del Milan ai suoi compagni rossoneri. Ora per Olivier Giroud e Theo Hernandez, la delusione per la sconfitta dovrà passare in fretta per concentrarsi sulla seconda parte di stagione con il Milan. Mondiali, che finale! Finalmente Messi: Argentina Campione del Mondo