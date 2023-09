Francia, Deschamps: “Giroud? Ha il desiderio di rimanere ai massimi livelli”

Durante la consueta conferenza stampa, il ct della Francia , Didier Deschamps , ha parlato dell'attaccante del Milan , Olivier Giroud : "Se è ancora qui è solo merito suo. Ha il fisico che lo aiuta, lo stile di vita, la testa. Ha questo desiderio di rimanere ai massimi livelli. Lo ha fatto l’anno scorso ed è partito molto bene anche in questa stagione. Qualche anno fa il limite era di 35 anni, oggi ce ne sono parecchi che hanno quasi 40 anni".

Infine, Deschamps ha concluso: "Anche il fatto di avere meno infortuni è importante; è migliorato tutto, dalla preparazione alle cure mediche. Ma per essere come lui c’è bisogno della mente, della forza d’animo. Olivier ce l’ha ed è un’ottima cosa". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, in bilico il futuro di Kjaer >>>