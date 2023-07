Foschi: “L’addio di Maldini dal Milan? La scossa c’è stata”

Le parole di Rino Foschi su Paolo Maldini

«La scossa c'è stata ma è un altro discorso. Maldini? Gli fecero il contratto un anno fa solo all'ultimo, ma lui era il Milan. Molto probabilmente chi comanda il Milan non sopportava una figura del genere e la sua personalità. Non ha fatto male, anzi, ma chi comanda ormai vuole farlo sul serio, non sono più i presidenti di una volta. Mi ricordo che Maldini voleva andare a lavorare al Milan con Berlusconi e Galliani. Loro lo volevano come uomo immagine, invece lui voleva essere operativo e c'è arrivato solo dopo. Ma alla fine decide la proprietà, qualcosa era nell'aria e c'è stato l'addio. Forse era scomodo come personalità».