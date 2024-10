Fiorentina-Milan, infortunio per Calabria: Di Stefano rivela un aneddoto e un problema

"Davide Calabria che sarebbe stato titolare domenica a Firenze, quest'oggi si è fermato. Problema muscolare al polpaccio sinistro, probabilmente salterà Firenze poi esami strumentali nelle prossime ore per capire l'entità del danno. Un problema che per il capitano del Milan non ci voleva considerando il fatto che non solo Emerson Royal ha giocato tanto in questo inizio di stagione proprio perché Calabria non era stato bene. Ma questo si aggiunge ai problemi di carattere fisico delle prime settimane che avevano relegato Calabria spesso fuori dai giochi".