Fiorentina-Milan, Bergonzi: “Non avrei dato il rigore ai viola”

NEWS MILAN – Mauro Bergonzi, ex arbitro in Serie A, è ritornato sull’episodio chiave di Fiorentina-Milan, il rigore dato per fallo (?) di Alessio Romagnoli su Patrick Cutrone che è valso l’1-1 finale ai viola.

Queste le dichiarazioni di Bergonzi, rilasciate ai microfoni di ‘TMW Radio‘: “Gianpaolo Calvarese è un ottimo arbitro. Io non l’avrei dato il rigore in Fiorentina-Milan, da dove era posizionato non aveva la profondità per giudicare bene. Ma può capitare anche a lui che è uno dei migliori”.

Intanto, però, il Milan non riesce a buttare giù il boccone amaro ed annuncia provvedimenti. Per scoprire cosa ha in mente il club di Via Aldo Rossi, continua a leggere >>>

