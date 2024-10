Fiorentina-Milan, Adli segna e lancia un messaggio: le sue parole

Yacine Adli, calciatore del Milan in prestito alla Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo il suo gol contro il The New Saints. Le sue parole

Emiliano Guadagnoli Redattore 4 ottobre - 20:15

Yacine Adli, calciatore del Milan in prestito alla Fiorentina, ha segnato con la Viola nella sfida di Conference League contro il The New Saints. Intervistato in zona mista, il centrocampista ha parlato della sua prestazione e ha lanciato la sfida in vista di Fiorentina-Milan di domenica sera (parole da Tuttomercatoweb).