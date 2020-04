Filippo Galli: “Avrebbe senso continuare con Pioli. Milik? Mi incuriosisce”

NEWS MILAN – L’ex responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Sul futuro di Pioli: “Ha fatto un buon lavoro e ha dimostrato di saper valorizzare un gruppo giovane come quello del Milan. Ha migliorato la squadra anche prima dell’arrivo di Ibrahimovic. Ripartire da lui avrebbe senso e sarebbe bello, ma tutto dipende da quello che ha in testa la proprietà. In un club come il Milan, l’allenatore deve avere l’appoggio totale dei vertici”.

Sul possibile arrivo di Milik: “E’ un profilo interessante, ha esperienza e senso del gol. Mi incuriosisce vederlo in rossonero”. Secondo Altafini, invece, andrebbe fatta una rivoluzione!

