Altafini: “Milan, serve una rivoluzione totale. Pioli? Cambierei”

NEWS MILAN – L’ex attaccante del Milan José Altafini ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla dell’attuale situazione in casa rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

Su Pioli: “Tutto sbagliato, tutto da rifare. Al Milan serve un rimpasto generale e in ottica di questo tipo non si può prescindere dalla panchina. Non dico che Pioli non sia un bravo allenatore, ma penso che a volte le rivoluzioni facciano bene. Non so se Rangnick siamo l’uomo giusto per allenare il Milan, ma so che chiunque si siederà su quella panchina dovrà avere potere decisionale, come fu per Mourinho all’Inter”.

Sui giovani talenti in casa Milan: “Ci sono ottimi profili come Theo Hernandez e Bennacer. Ma non bastano per vincere. Bisogna puntare su campioni di esperienza”.

Sul futuro di Ibrahimovic: “E’ stato bravo, ha portato carattere. Questo Milan ha ancora bisogno di lui”.

Su Milik come eventuale sostituto: “Non è il top player che può far fare il salto di qualità”.

Queste, invece, le parole di Filippo Galli: ecco il talento su cui punterebbe lui>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android