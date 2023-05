FIFA, Infantino: “Non c’è posto per il razzismo nel calcio o nella società”

Infantino ha spiegato che non vi è posto, nel calcio e nella società, per il razzismo, ribandendo come la FIFA sia sempre accanto a tutti i giocatori che si trovano in situazioni simili. Ma non solo, poiché il dirigente ha anche esposto un processo suddiviso in tre fasi. Raccomandando di interrompere il match in questione e annunciare che, qualora tali episodi continuassero, la partita verrebbe sospesa. Nella terza ed ultima fase, infine, se le discriminazioni persistessero, allora si andrebbe incontro ad una sconfitta a tavolino. Milan, i cinque nomi forti per l'attacco >>>