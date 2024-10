Ferrati (WeBuild): “Nuovo stadio di Milan e Inter? Ci proporremo”

Massimo Ferrati , direttore generale di WeBuild società che aveva presentato il progetto di riqualificazione di San Siro , ha parlato dello stadio di Milano e non solo. Sia Milan che Inter hanno rifiutato la ristrutturazione del Meazza, con l'ipotesi di un nuovo impianto, sempre in zona San Siro, che sembrerebbe prendere piede. Ne ha parlato ancora Scaroni , presidente rossonero. Ecco la risposta del DG di Webuild riporta da 'Il Corriere della Sera', edizione Milano.

Stadio Milan-Inter, quale futuro? Le parole di Ferrati, DG di Webuild

"Nuovo stadio Milan e Inter? Ci proporremo sicuramente per realizzarlo. La nostra riqualificazione non era una ristrutturazione superficiale, ma profonda. I costi sono stimati in 400-500 milioni di euro, ma il progetto definitivo dipende dalle esigenze delle squadre. Ad esempio, noi abbiamo previsto 10mila posti in Hospitality ma potrebbero servirne di meno. Anche La Scala è stata profondamente rifatta, con una grande ristrutturazione".