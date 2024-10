Salini (Webuild): “Due stadi separati per Milan e Inter? Una follia. Meglio …”

Pietro Salini , amministratore delegato di Webuild , ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'inaugurazione della M4 a Milano in merito ai nuovi stadi di Inter e Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Webuild, Salini si scaglia contro Milan e Inter: "Una follia. Meglio che investano sui giocatori"

("Due stadi separati per Inter e Milan è una follia; meglio investire in giocatori. Abbiamo fatto una proposta che risponde alle esigenze delle squadre, i proprietari americani stanno riflettendo su un nuovo stadio ma quando si renderanno conto di quanto tempo ci vuole in Italia si analizzerà di nuovo questo progetto. Su San Siro aspetto".