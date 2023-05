Ferrari: “Il Milan dovrebbe mandare in prestito De Ketelaere”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ferrari ha parlato del Milan e del momento del trequartista belga Charles De Ketelaere: "De Ketelaere? Mi ricorda un po' il primo de Ligt, è un discorso di cilindrata mentale. O ce l'hai o non ce l'hai, in questo campionato c'è stata la prova della verità, puoi anche permetterti di aspettare, ma secondo me il Milan dovrebbe provare a mandarlo in prestito".

Il noto giornalista ha poi concluso con un pensiero sulla Lazio e l'Inter: "La Lazio ha giocato bene in una parte della gara con l'Inter, ma non è la stessa Lazio di sempre. È calata un po' per il centrocampo, Milinkovic-Savic sembra il fratello che gioca in porta alle volte. La differenza tra l'Inter in campionato e quella in Champions ti chiedi come ha fatto a perdere così tanti punti. Anche se poi quando si tratta di vincere le partite importanti, i nerazzurri ci sono sempre".