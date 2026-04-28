"Chi era a San Siro non sarà rimasto soddisfatto, mentre gli allenatori credo che siano contenti di questo punto. La posta in palio era alta, quindi c'era grande attenzione in campo. Certo, era uno degli ultimi big-match del campionato, non è stata una bella partita. Pulisic? Non mi meraviglierei che possa fare un grande Mondiale"