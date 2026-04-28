Negli studi di DAZN, l'ex calciatore bianconero Ciro Ferrara ha voluto spendere alcune parole su Christian Pulisic, attaccante del Milan
Nella serata di ieri è andato in scena il big match della 34esima giornata: a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti si sono scontrate in un vero e proprio spareggio per la Champions League. Il match, terminato con un pareggio. reti inviolate, ha fatto conquistare ad entrambe le formazioni un punto ciascuno.
Questo pareggio, però, giova più al Milan rispetto ai bianconeri: con il punto conquistato ieri sera, il diavolo si porta a +6 punti dal quinto posto, occupato dal Como di Fabregas fermo a quota 61 punti. Uno dei protagonisti maggiori del match è stato Christian Pulisic: l'americano, al momento del cambio, si è arrabbiato con se stesso per la brutta prestazione fornita. Negli studi di DAZN, l'ex calciatore bianconero Ciro Ferrara ha voluto spendere alcune parole proprio sul numero 11 rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: