Felipe Melo attacca Montolivo: “Dormiva in campo, vi spiego”

ULTIME NEWS – Se Mario Balotelli ha ‘perdonato’ Giorgio Chiellini, non è il caso di Felipe Melo. Il centrocampista brasiliano non perdona il difensore e capitano della Juventus per gli attacchi. Queste le sue parole nel corso di una diretta Instagram con Frey.

“Non ci siamo più parlati dopo che gli tirai una testata contro il Siena. Per il resto ho già risposto: sono accadute tante cose, se dovessi dire tutto scriverei dieci libri. Scuse? Non servono: se ha detto cose di questo tipo è perchè le ha pensate bene. Senza questa polemica non venderebbe il libro – ha dichiarato Felipe Melo su Chiellini – prendesse esempio da Zanetti (Javier, ndr) che ha scritto il suo libro senza parlare della Juventus o di cose del genere”.

Felipe Melo però ha anche attaccato Riccardo Montolivo, suo compagno di squadra ai tempi della Fiorentina: “Montolivo spesso dormiva in campo, anche se aveva una qualità pazzesca, io invece recuperavo i palloni per lui e gli dicevo di svegliarsi”. Intanto si apre uno spiraglio sul ritorno di Thiago Silva al Milan >>>

