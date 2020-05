Calciomercato Milan – Ag. Thiago Silva: “Ritorno in Serie A possibile”

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Thiago Silva è un’incognita senza fine, ormai. La stagione in Francia è finita, almeno per il campionato, e il suo contratto resta in scadenza a giugno 2020. Se si giocherà e concluderà la Champions League di questa stagione, allora il club potrebbe ottenere una proroga sul contratto del giocatore. Ma non un rinnovo.

Rinnovo sul quale ci sono mille dubbi. Indiscrezioni quasi quotidiane si contraddicono tra loro, dunque non si può stabilire ancora nulla di certo. A tal proposito però è tornato a parlare il suo agente, Paulo Tonietto, ai microfoni di calciomercato.it: “Fino a quando non verrà deciso se la Champions League andrà avanti, oppure no, tutto sarà bloccato e non affronteremo altri discorsi”.

Ma un ritorno al Milan di Thiago Silva è possibile? Sappiamo quanto possa fare la differenza la sua qualità ed esperienza, seppure a settembre compirà 36 anni: “Posso assicurare di non aver avuto alcun contatto col Milan. Ma, nello stesso tempo, se dovesse andar via dal PSG, la Serie A potrebbe essere un’opportunità per il futuro“.

Con Ralf Rangnick potrebbero cambiare tante cose. Ma resta il fatto che una difesa e una squadra di qualità, con mix tra giovani e esperti, è indispensabile. Un ritorno di Thiago Silva, anche con il manager tedesco, non è da escludere. E proprio su Rangnick, ecco un quadro dettagliato della sua personalità da un suo ex calciatore >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓