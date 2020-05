Caso Chiellini-Balotelli: i due chiariscono e fanno pace

ULTIME NEWS – Come riporta l’Ansa, dopo le schermaglie dell’altro giorno, suscitate dalle anticipazioni sul libro autobiografico dell’attuale capitano della Juventus, fra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli è tornato il sereno.

I due infatti, hanno fatto pace grazie all’intervento delle Iene. I due inviati Mediaset Stefano Corti e Alessandro Onnis, hanno realizzato un servizio dove c’è stata una videochiamata di riappacificazione fra i due.

“È la prima volta in vita mia che il casino l’hai fatto tu e non l’ho fatto io!”, dice Balotelli a Chiellini, che risponde così: “Ero invidioso, perché nella vita per migliorare bisogna sbagliare”. Balotelli poi aggiunge: “Anche se mi hai ‘pugnalato’ alle spalle, ti voglio bene”.

Ma oltre a questo, c’è chi non sembra voler trovare un punto d’accordo con la controparte. Parliamo di Sky e della Lega Serie A che ormai sono arrivate allo scontro per la questione dei diritti TV. Per non perderti nulla al riguardo, clicca qui >>

