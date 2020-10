F. Galli: “Milan, è ora di tornare ai vecchi successi. Champions obiettivo minimo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’intervista di Filippo Galli a Sport1, portale tedesco, sul momento del Milan tra dirigenza, squadra e alcuni singoli. L’ex difensore e dirigente rossonero ha trattato diversi temi: ecco le sue dichiarazioni più importanti.

Un pensiero su Paolo Maldini: “Non ha un lavoro facile, ma con Massara al suo fianco ha uno dei migliori esperti del mercato della Serie A. Penso che Paolo sia ancora in fase di apprendimento, anche se la sua personalità è ovviamente quella di chi fa il suo lavoro con una certa disinvoltura“.

Sul lavoro di Stefano Pioli: “Con le prestazioni degli ultimi mesi ha dimostrato di avere i giocatori che si adattano all’idea tattica dell’allenatore”.

Sulla sfida alla Juventus e la rinascita del club rossonero: “La struttura della Juve è tale che le altre squadre fanno sempre più fatica ad avvicinarsi. Da tempo il Milan sta giocando bene, il che fa sperare in grandi cose per il futuro. È giunto il momento di ritrovare i vecchi successi, prima di tutto in campionato. Un posto in Champions League è l’obiettivo minimo di questa stagione“.

