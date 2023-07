Ex Milan, Weah: “Non ho mai nascosto di tifare Juventus”

"Tifo Juve, non l’ho mai nascosto, neppure quando giocavo nel Milan, che pure consideravo un’altra famiglia. La mia seconda famiglia calcistica dopo il Monaco. Ma mi sono innamorato della Juve di Platini e non posso farci niente. Speravo tanto in Timotyhi alla Juve. Sapevo che stava parlando con alcuni club europei e il fatto che abbia trovato l’accordo con la Juve mi ha reso veramente felice. Anche perchè il nostro legame con l’Italia è profondo, io e il mio figlio maggiore George parliamo spesso fra di noi in italiano. Timo è nato a New York, ma ha respirato questa aria". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Danjuma è un'idea. I numeri dell'attaccante