Weah: “Rattristato dalla morte di Berlusconi: ecco cosa mi diceva …”

George Weah , ex attaccante del Milan per quattro anni e mezzo, dal 1995 al 2000 , per un totale di 147 partite e 58 gol , oggi, come noto, è il Presidente della Liberia . Ha parlato, in esclusiva, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco cosa ha detto su Silvio Berlusconi , Presidente del club rossonero quando lui l'ha frequentato da calciatore, scomparso lunedì scorso all'età di 86 anni .

"Ho dimostrato che un ex sportivo può realizzare progetti anche quando assume un altro ruolo. Sa chi ha sempre creduto in me? Berlusconi: diceva che sarei stato un grande Presidente per il mio paese. Sono molto rattristato dalla sua morte. Lui per me non è mai stato soltanto il Presidente del Milan o il Presidente del Consiglio italiano".