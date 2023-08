Ex Milan, Tonali: “Esordio da sogno. Parlo ancora con i miei ex compagni”

Sul rapporto con i suoi ex colleghi del Milan: "Con i miei ex compagni del Milan ci sentiamo spesso, perché siamo amici prima che calciatori. Mi hanno già chiamato in tanti e ho visto che mi hanno scritto facendomi i complimenti, stasera poi gli rispondo e passiamo del tempo assieme. Anzi, gli faccio l'in bocca al lupo per l'esordio in campionato".