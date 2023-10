Ex Milan, Thiago Silva: “Fluminense? Non mi espongo sul futuro”

Thiago Silva, ex difensore del Milan, starebbe pensando al suo futuro. Il giocatore brasiliano, si trova ancora al Chelsea, ma potrebbe presto cambiare aria. Alla soglia dei 40 anni, la voglia di Thiago Silva potrebbe essere quella di tornare in Brasile, per chiudere la carriera in patria. Queste le dichiarazioni del difensore brasiliano ai microfoni di TNT.