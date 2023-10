Milan, non puoi rinunciare a Reijnders: il centrocampista è un ‘pilastro’

Tijjani Reijnders, come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non ha subito la pressione del Milan e di San Siro. Con i rossoneri, dopo un quarto di campionato, siamo a 8 presenze su 8, unico del Diavolo sempre titolare in Serie A. Alla collezione si aggiunge la trasferta di Dortmund in Champions. Pioli non rinuncia mai a lui e non lo farà ovviamente nemmeno domenica prossima: nel centrocampo anti-Juventus Reijnders ci sarà.