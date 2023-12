Ex Milan, Tassotti: “Cambiaso come Paolo Maldini. E su De Sciglio…”

Mauro Tassotti, ex Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Andrea Cambiaso, trovando alcune similitudini con Paolo Maldini

Mauro Tassotti, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sulle qualità di Andrea Cambiaso della Juventus, in cui riconosce alcuni tratti di Paolo Maldini. Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.