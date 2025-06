Su Graziano Fiorita: "Per me era come un figlio. L’ho visto crescere e accompagnato nel suo percorso di maturazione professionale e umana. Parlarne è davvero difficile! Lascia quattro figli tra quali uno deve ancora ricevere il battesimo… è una tragedia infinita! Devo però sottolineare che, purtroppo, quanto accaduto a Graziano, è servito per dare una scossa al gruppo: da lì in poi in campo si è visto un gruppo vero, imbattibile".