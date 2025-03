Ex Milan, Tonali emoziona sul rapporto con Pioli: poi il retroscena su Rebic

Su Stefano Pioli: "Bravo a creare il gruppo. Quando hai dei giocatori che non entrano mai e sono felici anche dalla panchina per un gol di un compagno, come l’Inter di adesso. Il gruppo che avevamo noi era questo, e i pochi problemi il Mister li ha risolti immediatamente, era molto bravo a gestire tutti. Il Rebic di turno era felice, non gli interessava di non giocare. Anche nei momenti di difficoltà dopo il 5-2 in casa contro il Sassuolo Pioli è stato bravo, perché non so come ha coccolato tutti senza far rompere il gruppo. Parlava molto spesso con noi centrocampisti, perché giocavamo in due a uomo, e quindi si preoccupava spesso di come stessimo anche fuori dal campo".