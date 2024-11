Pellegri: “Non andrei al Milan. Non ero convinto. Preferivo altro”

Pietro Pellegri, ex Milan e attaccante di proprietà del Torino in prestito all'Empoli, ha parlato in un'intervista a 'La Repubblica'

Emiliano Guadagnoli Redattore 22 novembre 2024 (modifica il 22 novembre 2024 | 09:46)

Pietro Pellegri, attaccante di proprietà del Torino in prestito all'Empoli, ha parlato in un'intervista a 'La Repubblica'. La punta ha ricordato anche il suo periodo al Milan. Il classe 2001, infatti, ha giocato in maglia rossonera nella stagione 2021-22 con 6 presenze e zero gol. Ecco il suo ricordo sull'esperienza in rossonero con un rammarico.