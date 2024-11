Ex Milan, Simic: “Avrei dovuto esordire prima. Leao e Giroud mi dissero …”

Jan-Carlo Simic , ex calciatore del Milan e attualmente in forza all' Anderlecht , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a 'Meridian Sport', noto portale serbo, raccontando diversi aneddoti in merito alla sua esperienza in rossonero. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Ex Milan, Simic rivela tutti i retroscena sul primo gol: da Leao a Giroud e Pioli

Sull'esordio con il Milan: "È passato quasi un anno da allora... Il tempo vola ad una velocità incredibile. Inoltre per me era irreale aver esordito così giovane con la prima squadra del Milan, ma aver segnato il mio esordio in soli 17 minuti in campo... Ancora adesso spesso non riesco a crederci. Non so quale dei difensori sia riuscito a raggiungere i marcatori nella prima partita. C'erano attaccanti come Pato, ma per noi in difesa è stata dura. Sono orgoglioso! Tutti si chiedevano 'come ha fatto questo piccoletto a segnare un gol?' Onestamente non lo so neanche io".