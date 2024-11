Milan-Juventus, Ibrahimovic: una convinzione. Ecco il suo obiettivo

Milan-Juventus, Ibrahimovic si prepara a una partita chiave per il suo Diavolo. Ecco la convinzione dello svedese con un obiettivo in testa

Il Milan-Juventus di sabato sera, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarà il primo da dirigente e advisor di RedBird per Zlatan Ibrahimovic . Una partita che il Milan non può fallire se vorrà rimanere nella corsa Scudetto. Lo svedese, infatti, è rimasto a Milanello in questi giorni , senza parlare alla squadra, ma facendo sentire ai giocatore e a Fonseca la sua presenza in un momento che potrebbe essere quello chiave della stagione . Un successo sui bianconeri potrebbe cambiare tutte le prospettive stagionale.

Milan-Juventus, Ibrahimovic ha un obiettivo. Il suo ruolo a Milanello

Insieme all'ad Furlani e al dt Moncada, dallo scorso dicembre, è Ibrahimovic a prendere le decisioni più importanti del Milan, ma è chiaro che, essendo lo svedese l'uomo di fiducia della proprietà la sua parola "pesi" un po' di più. Soprattutto nelle decisioni relative alla composizione della squadra. È inoltre toccato a lui, per esempio dopo le sconfitte contro il Parma e il Liverpool, presentarsi a parlare al gruppo, fare una chiamata a Theo e Leao per chiudere definitivamente il caso del cooling break oppure caricare lo stesso Rafa. Avrebbe voluto far sentire la sua voce anche in altre occasioni, ma ha evitato per non esautorare il ruolo di Fonseca, che stima e con il quale ha un dialogo costante. Ibrahimovic pensa che questa stagione possa sorprendere con soddisfazioni. Secondo la rosea, la sfida di Zlatan è quella di portare la sua mentalità vincente a Milanello. Gli altri dirigenti sono già allineati.