Ex Milan, Paloschi: “Mi allenavo con Nesta, era fortissimo”

Intervenuto nel corso della presentazione di Digital Collection Serie C 2022/23, l'ex attaccante del Milan Alberto Paloschi , ora in forza al Siena , ha rilasciato una lunga intervista. Tra le tematiche toccate anche quella dei difensori più forti incontrati in carriera. L'attaccante ha ricordato come ha avuto modo di affrontare in allenamento tanto Paolo Maldini quanto Alessandro Nesta , dicendo di quest'ultimo che era fortissimo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Ex Milan, le parole di Alberto Paloschi su Alessandro Nesta

"Quando giocavo contro Barzagli e la Juventus era un allenamento per fare 10-11 km perché la palla non la prendevi mai. L'esperienza in Lega Pro? Avevo bisogno di un ambiente che mi regalasse fiducia e continuità. Il Siena mi ha aspettato per l'infortunio dello scorso anno, mentre quest'anno ho trovato continuità. Penso che questa serie sia la scuola giusta per i giovani che vogliono farsi le ossa. In qualsiasi categoria si fa calcio perché 17mila spettatori in C ti fanno capire cos'è questo mondo. Cosa ruberei a Iemmello? La sua capacità di segnare tutte le domeniche. Il difensore più forte che abbia mai affrontato? Io ho avuto la fortuna di allenarmi e giocare nel Milan di Nesta e Maldini. Ogni allenamento con loro era come una partita. Il Nesta che ho vissuto io era fortissimo".