Ex Milan, Pagotto: “Donnarumma ha scelto per i soldi. Su Maignan …”

Su Gianluigi Donnarumma: "La differenza tra Donnarumma e Vicario è che purtroppo non si riuscirà mai più a vedere quanto possa essere forte Donnarumma. Lui è partito troppo forte. Nel senso che già da giovane aveva già degli ingaggi stratosferici, è normale che quando uno guadagna certe cifre fatica a mettersi in discussione. Un ragazzo giovane, nel suo periodo di maturità... Sfido chiunque ad andare durante la settimana ad allenarsi e spaccarsi il culo per cercare di portare a casa dei risultati. Bisogna dire la verità, tutto gira intorno ai soldi. Sì, si fa per una cosa personale, per la squadra. Ma sono professionisti. Se questo ragazzo a vent'anni già guadagnava 8 milioni di euro, oggi si è pregiudicato una crescita tecnica incredibile. Poi è andato al PSG sbagliando. E' un portiere che ha dato il 65-70% delle possibilità che può dare. Ha ragionato per i soldi e non per la sua crescita tecnica e professionale".