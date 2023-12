Maldini: “Persone di passaggio senza rispetto di identità e storia del Milan”

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha affermato a 'Repubblica': "Converrebbe tenersi stretto chi è legato agli ideali"

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Interrogato su chi è rimasto, attualmente, nel management del club di Via Aldo Rossi, Maldini ha risposto: "Ci sono persone di passaggio, senza un reale rispetto di identità e storia del Milan. E ce ne sono altre legate ai suoi ideali. Converrebbe tenersele strette".