Milan, Inzaghi svela: “Rifiutai un’offerta importante”. Il retroscena

L'ex bomber piacentino Filippo Inzaghi, leggenda del Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 - Calciomercato. Superpippo ha vinto moltissimo nel corso della sua carriera e ha un palmares di tutto rispetto. Il centravanti è stato decisivo in numerose occasioni ed è uno dei calciatori più amati dai tifosi rossoneri.

In tale intervista l'attaccante italiano ha svelato un retroscena parecchio curioso: "Nel 2007, subito dopo la finale di Atene, ho ricevuto un'offerta molto importante da un club americano, il Los Angeles Galaxy. Rifiutai perché volevo giocare ancora ad alti livelli e avevo deciso di sposare il progetto del Diavolo. La doppietta siglata in una partita così fondamentale non mi ha mai fatto prendere in considerazione tale idea".