“Vi racconto Giuseppe Sacchi, titolare più giovane di sempre nel Milan”

Sulla carriera calcistica del nonno

"Mio nonno lavorava in ferrovia e giocava nel Dopolavoro Ferroviario Milano, lì lo notarono e andò al Milan. Era stato ingaggiato per la stagione ma giocò solo la partita contro la Fiorentina. Poi non giocò più, andò al Sondrio in prestito e gioco in Serie B col Varese. La sua carriera da calciatore terminò per colpa di una pleurite, non curabile come oggi, e dovette smettere. Andò a fare il rappresentante d'azienda".