Ex Milan, Giampaolo ricorda il Calhanoglu rossonero e svela che…

Marco Giampaolo , ex allenatore del Milan e della Sampdoria, è stato intervistato dalla piattaforma web "Il Terzo Uomo" , parlando anche della sua corta esperienza sulla panchina rossonera. Giampaolo ha allenato solamente 7 partite nel 2019/20 per poi perdere il posto in favore di Stefano Pioli . Ecco il suo ricordo Calhanoglu , allora centrocampista rossonero.

Ex Milan, Giampaolo: "Calhanoglu? Pensavo potesse essere un play, però..."

"Calhanoglu può giocare in tutte le zone del campo, al Milan avevo pensato potesse essere un grandissimo play del centrocampo, ma in quel momento storico non era pronto mentalmente per giocare così, amava proporsi in zona offensiva".