Zenga: “Gli errori di Donnarumma? E quelli banali di Maignan?”

Walter Zenga , ex portiere di Inter , Sampdoria e Nazionale Italiana , ha parlato di Gianluigi Donnarumma - in esclusiva - per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'ex estremo difensore del Milan , oggi al PSG , è infatti reduce da un errore in occasione di Macedonia del Nord-Italia 1-1 : potrebbe costare caro ai fini della qualificazione degli Azzurri agli Europei 2024 .

In merito alle enormi differenze tra Donnarumma e ciò che è stato, invece, in carriera, Gianluigi Buffon, suo predecessore in azzurro, Zenga ha evidenziato: «Ma quanti errori ha fatto Buffon nella sua carriera? Se facessimo una ricerca mirata, ne scopriremmo tanti. Perché più giochi, più errori fai. Questa è l'unica banale verità. Prenda Mike Maignan, che è uno dei più forti che abbiamo in Serie A. L'anno scorso in un paio di occasioni ha commesso errori banali. Lo stesso si può dire di André Onana».