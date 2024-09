Donadoni critica questa impronta sempre più straniera, dichiarando che mancano giovani italiani. Negli anni '80-90 c'era una regola che limitava i calciatori stranieri ai club. In tante leghe europee si era optato per accettare questa riforma, poi dal 1995 in poi, fu tolta. I giovani in Italia ci sono, bisogna investirci di più e crederci di più. LEGGI ANCHE: Milan, Leao: l'occasione per fare tacere le critiche. Tre partite fondamentali